Hispaania valitsus usub, et ühiskondlik rahu on hädatarvilik vältimaks suuremat avalikkuse rahulolematust ning peatamaks paremäärmusluse tõus valimistel seisus, kus seda suunda esindava Voxi käes on kolmandik parlamendikohtadest.

Hispaania valitsus kordab, et selline seisukoht pole ei nõrkuse ega lojaalsusetuse märk. Roblese sõnul ei tohiks debatt keerelda protsentide ümber, vaid peaks defineerima lähiaastail vajalikud sõjalised võimekused ning kulutused tuleks kujundada sellele vastavalt.

Hispaania eksperdid väidavad, et Euroopa kaitse probleem on märksa vähem seotud sõjaliste kogukuludega – mis on märksa kõrgemad kui Venemaal – ning rohkem põhjustatud erinevate riikide relvajõudude killustatusest ja ühildamatusest.

Lisaks rõhutab valitsus, et Hispaania on jätkuvalt lojaalne NATO liitlane. Vähe on riike, kes oleksid panustanud nii laialdaselt välismissioonidesse – Eestist Liibanonini – ning Hispaania võõrustab ka üht USA strateegilist sõjaväebaasi.

Diplomaatilise rinde kõrval on Hispaania valitsus praegu suure nõrkuse seisundis. Kümme päeva tagasi puhkes suur korruptsiooniskandaal valitsevas Sotsialistlikus parteis, mis tekitab tõsiseid kahtlusi selle kabineti tuleviku osas.

Pole välistatud, et peaminister võib edasiste uurimispaljastuste valguses välja kuulutada ennetähtaegsed valimised. Kahtlustatakse, et üks tema lähedasemaid abisid sai pikki aastaid ebaseaduslikke tasusid riigihangete suunamise eest.

Kriitikud usuvad, et Sáncheze võitluslik positsioon NATO ja USA suunas on viis kuvada tugevust selle korruptsiooniskandaali tõttu puhkenud sisekriisi ajal.

Opositsiooni liider Alberto Núñez Feijóo on Sánchezt teravalt kritiseerinud. Öelnud, et ta ei saa jätkata kõigile valetamist, sest välispoliitika on tõsine asi, mitte kate korruptsiooni varjamiseks.

Sánchez vastas rivaali kriitikale sotsiaalmeedias, postitades Rutte talle saadetud kirja koos narriva kommentaariga: «Siin see on, Alberto. Las keegi tõlgib selle sulle. Võib-olla see hajutab su kahtlused.»