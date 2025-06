«Sõltub teie definitsioonist. Artiklil viis on arvukalt definitsioone,» ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki Air Force One pardal, kui temalt küsiti, kas ta on pühendunud NATO põhilubadusele kaitsta kollektiivselt alliansi iga liikmesriiki, kui seda rünnatakse.