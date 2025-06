Zelenskõi rõhutas, et reeglid peavad kehtima kõigile – sealhulgas Kremlile: «Putin teeskleb, et ei mõista reegleid, mis kujundavad tänapäeva maailma. Ja siin, Haagis, tahan ma talle seda väga selgelt öelda: on reegel – ära tapa. On reegel – ära kohtle inimesi nagu loomi. On reegel – ära hävita linnu ja külasid. On reegel – ära toeta terrorismi. On reegel – ära varasta lapsi. Ja kui te neid reegleid rikute, võetakse teid vastutusele.»