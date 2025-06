«Ma arvan, et Ukraina võib võita. Ma arvan, et alati, kui teie kodumaad ähvardab oht, võitlete te sellise kangekaelsusega, mida meil on raske ette kujutada, kui me pole samas olukorras,» ütles USA õhujõudude kindralleitnant Alexus Grynkewich senati kuulamisel.