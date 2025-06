​Rostehh on peamine relvade ja varustuse tarnija Vene sõjaväele.

«Sellises reaalsuses on raske optimistlik olla. Kuid me peame selle tormi läbima enesekindlalt, selge arusaamaga kursist. Ja me oleme lihtsalt kohustatud sellest võitjana välja tulema,» kirjutas ta.