Ukraina Donetski oblasti mäetipul lebavad seitsme Vene sõduri laibad. Kolm on söestunud ja neli lagunevad. Vaglad roomavad välja nende koljude õõnsusest ja kehajäänused on tihedalt kärbestega kaetud. Ümbruskonnas leviv kõdunemise lõhn matab hingamist.

Selline on olukord, millega seisab silmitsi Ukraina rinde lähistel surnute jäänuseid tuvastav ja kokku koguv meeskond, vahendas El País, lisades, et just nende tööst sai alguse selle sõja suurim sõdurite surnukehade vahetus, mis toimus juunis.