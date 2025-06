ÜLEVAADE USA luureraport seab kahtluse alla poliitikute jutu Iraani tuumaprogrammi hävitamisest

Trumpi sõnul püsib rünnakute järel saavutatud Iraani-Iisraeli relvarahu väga hästi ning tänu USA-le sai Teherani püüdlus ehitada tuumarelva sedavõrd ränga hoobi, et sellest taastumine võtab aega aastakümneid, vahendas uudisteagentuur AFP. «Nad ei ehita pomme pikka aega,» lausus USA president kolmapäeval, väites, et Fordo rajatis hävis täielikult.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles varem, et Iraani tuumaambitsioonid on kustutatud. Välisminister Marco Rubio oli usutluses Politicoga mõnevõrra hillitsetum, lausudes, et Iraan on praegu tuumarelva saamisest palju kaugemal kui enne USA rünnakuid.