Trump saabus Haagis pressikonverentsile otse kohtumistelt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ning ajakirjanike ees kordas USA riigipea taas oma varasemat väidet, et sõda Ukrainas poleks alanud, kui tema oleks president olnud. Ta avaldas lootust, et konflikt saab peagi «lahendatud» ning mainis Ukraina langenud sõdureid. «See tähendab, et elu kaob,» ütles Trump.