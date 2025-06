Kui Bloombergi televisiooni ajakirjanik päris eile Kallaselt, kas EL on valmis kaaluma kandidaadina riike, mis asuvad väljaspool Euroopat, ütles Eesti endine peaminister, et kanadalased on talle sama küsimust esitatud varemgi. «Ja loomulikult, meil on maailmas palju sõpru, mis on hea. Ma ütlesin ka, et ehk on mõnevõrra takistuseks see, et nad pole geograafiliselt Euroopas. Ja neil oli sellele vastus. Arktika. Me oleme seotud Arktika kaudu. Nii et kes teab,» heitis Kallas õhku võimaluse, et Kanada ELi-perspektiiv polegi päris utoopiline.