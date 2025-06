«Nagu te teate, andis USA möödunud nädalal edukalt massiivse täpsuslöögi Iraani tuumarikastamisobjektide pihta ning see oli väga edukas,» kõneles Trump. «Mitte ükski teine sõjavägi Maa peal poleks seda suutnud. Ning nüüd on Ameerika uskumatu jõu näitamine sillutanud teed ajaloolisele vaherahuleppele esmaspäeval ja me nimetame seda 12-päevaseks sõjaks.»