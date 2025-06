Samas rütmis koosnes vaid viiest punktist ka tippkohtumise lõppkommünikee. Selle esimeses punktis kinnitasid liitlased üle, et artikkel viis tähendab jätkuvalt, et rünnak ühe liitlase vastu on rünnak kõigi vastu. Teises lubasid tõsta Vene-ohu valguses kaitsekulud viiele protsendile iga liikmesriigi SKTst.