Eelmisel nädalal teata Venemaa julgeolekunõukogu juht Sergei Šoigu Pyongyangi külastades, et Põhja-Korea saadab sõjaväeehitajaid ja demineerijaid, et aidata Venemaa Kurski oblastit taastada.

«Põhja-Korea jätkab Venemaale sõdurite ja relvade saatmist ning me näeme, et nende toetus on mänginud olulist rolli Moskva jõupingutustes Kurski tagasivallutamiseks,» ütles parlamendiliige Lee Seong-kweun pärast luureteenistuse briifingut ajakirjanikele.