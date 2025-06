Vene meedia hakkas ootamatult levitama lugu sellest, kuidas eestlased väidetavalt massiliselt sõidavad Venemaale, et osta sealt toidukaupu ja tehnikat, mistõttu Eesti võimud plaanivad justkui piiri sulgeda. Uues Prügituule osas tõi Rus.Postimees selguse sinna, kus Venemaa propaganda lõuendil olid inimesed ja hobused omavahel segi aetud.

Alates hiljutisest ajast üritavad Venemaa võimule lojaalsed meediakanalid levitada väidet, nagu sõidaksid Eesti elanikud massiliselt Venemaale odavate kaupade järele. Näiteks avaldas vene Telegrami kanal Shot tänavakaamera foto Narvast, kus on näha järjekord piiripunkti juures. Propagandistid lisasid sellele ka tsitaadi Eesti siseministrilt Igor Tarolt ning jõudsid järeldusele: eestlased tormavad massiliselt Venemaale, et osta toitu, riideid ja tehnikat, sest vihatud Venemaal on ju palju odavam.