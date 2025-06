See tähendaks praeguse rindejoone olulist nihkumist Donetski oblastist suure Dnipro jõe suunas, mis jaotab Ukraina kaheks. Võimalikult laial alal Dnipro jõeni jõudmine on Venemaa strateegiline eesmärk. Praegu on nad Dnipro jõeni jõudnud vaid Ukraina kõige lõunapoolsemates regioonides Hersoni ja Zaporižžja oblastitest.

«Peamine [probleem] on, et inimestel pole motivatsiooni, et sõdida,» ütles Slipko. «Nad sõdivad ainult sellepärast, et muud varianti pole, sest keegi on nad kuskil tänaval kinni võtnud, me oleme nad kuhugi positsioonidele saatnud ja neil pole muud varianti kui sõdida.»