Clintoni ja Trump pidasid viimase otsustava teleduelli

CNNi debatijärgse küsitluse järgi võitis selle Clinton: nii arvas 52 protsenti hääletajatest. 39 protsenti küsitletutest pidas võitjaks Trumpi.

Ameerika telekanali NBC kommentaatorid sõnasid debati järel, et tänane üritus sarnanes kõige rohkem korralikule teledebatile ning esimesed 30 minutit olid mõlemale kandidaadile pigem soodsad.

Briti väljaande Telegraph ajakirjaniku Rob Crilly hinnangul võitis Donald Trump debati vaatemängulise osa oma urhatuste, vahelesegamiste ja löökidega Clintoni skandaalide ja Washingtoni korruptsiooni pihta. «Kuid kui loeme USA järgmise hommiku ajalehtede pealkirju, näeme sealt, et Trump pole valmis valimistulemusi aktsepteerima. Tänasest debatist jääb ka meelde ka Clintoni kõrk suhtumine selle kohta, mida USA maailmas esindab,» hindas Crilly. Võitjaks pidas Crilly Clintonit.

RNC Chair Reince Priebus says Trump WILL accept the results of the election