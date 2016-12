Jaapani peaminister avaldas Pearl Harbori peredele kaastunnet

"Esitan oma siirad ja igavikulised kaastundeavaldused rünnaku ohvrite omastele," ütles Abe.

Jaapani 1941. aasta rünnakus Hawaiil asuva USA mereväebaasi vastu sai surma üle 2400 ameeriklase. Ajaloolise visiidi ajal märkis Abe muu hulgas, et sõjakoledusi ei tohiks enam iial korrata.

Jaapani peaminister viibib esmakordselt Pearl Harboris, kus teda võõrustab president Barack Obama. Mõlemad riigipead asetasid teisipäeval pärja USS Arizona mälestusmärgile. Mälestusmärgi all olev laevakere on igaveseks puhkepaigaks rohkem kui tuhandele mereväelasele.

"Jaapan on pühendunud rahule ja kokkulepetele. Annan selle kohta lubaduse USS Arizonas lebavatele sõduritele, Ühendriikide rahvale ja kogu maailma inimestele," ütles Abe.

Ka Obama kinnitas USA pühendumust rahule.

"Ma loodan, et edastame maailmale sõnumi, et rahuga on palju enam võita, kui sõjaga," märkis president.

Ühendriigid ja Jaapan loodavad president Obama ja peaminister Abe kohtumisega Pearl Harboris jätta selja taha Teise maailmasõja aegne valu ja vimm.

Kuigi Jaapani liidrid on külastanud ka varem Pearl Harborit, mille ründamise järel astus USA teise maailmasõtta, oli Abe esimene, kes külastas Ühendriikide põhja lastud sõjalaeva Arizona kohale rajatud memoriaali. Obama ja Abe viisid hommikuse kohtumise järel pärja memoriaalile, kuhu pääseb vaid laevaga. Seejärel suundusid nad Pearl Harbor-Hickami sõjaväebaasi.

Obama jaoks on kohtumine Abega arvatavasti viimane kohtumine välisriigi juhiga enne ametiaja lõppu 20. jaanuaril.