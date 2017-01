Lätis leiti sotsiaalmajast kolme inimese surnukeha

Läti politseiülem Ints Ķuzis ütles, et politsei poole pöördus surnud naise ema, kes ei suutnud tütart telefonitsi kätte saada. Politseinikud avastasid kohapeal, et korteri aken on lahti ja sealt kostab laste kisa. Kohalekutsutud päästjad sisenesid aknast.

Korterist leiti 1966. aastal sündinud mehe, 1993. aastal sündinud naise ja voodi alt nälga surnud imiku laibad. Korteris oli veel kolm last – kolme-, nelja- ja viieaastane.