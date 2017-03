Sturgeon: Šotimaa korraldab uue referendumi

Šoti rahvusluse ja sotsiaaldemokraatlike vaadetega SNP meeleolukal kongressil ütles Sturgeon, et May parempoolsed konservatiivid on hirmul, kuidas Šotimaa võib hääletada teisel iseseisvusreferendumil.

Sturgeon lisas, et poolautonoomse Šoti parlamendi tahe peab võitma. SNP liider püüab uut referendumit läbi suruda enne, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust.

«Pärast seda, kui Brexiti tingimused on selged, ent veel siis, kui on võimalus muuta kurssi, on šoti rahval valik,» ütles Sturgeon Kirde-Šotimaal asuvas naftalinnas Aberdeenis peetud kongressil.

«Iseseisvusreferendum tuleb,» lausus ta rõkkavatele massidele. «Tooride valitsus, katastroofilise ränga Brexiti kursil, ei tohi Šotimaad Euroopast välja tirida.»

«Šoti rahva otsus hirmutab neid praegu,» ütles Sturgeon, kel õnnestus esmaspäeval Briti valitsust üllatada nõudega viia referendum läbi hiljemalt 2019. aasta alguses, vahetult enne Suurbritannia eeldatavat lahkulöömisaega EList.

Samas andis ka May vastulöögi, öeldes, et praegu ei ole õige aeg uueks referendumiks. May sõnul tuleb praegu kogu energia panna võimalikult soodsa Brexiti-tehingu saamiseks Suurbritanniale tervikuna.

Sturgeon küsib kolmapäeval Šoti parlamendilt heakskiitu, et pöörduda Briti valitsuse poole palvega anda talle volitused korraldada teine iseseisvusreferendum.

SNP on Edinburghis 129-kohalises Šoti parlamendis oma 63 mandaadiga napis vähemuses, ent vasakpoolsed rohelised on lubanud oma kuue kohaga Sturgeonit toetada, mis tähendab piisavat häälteenamust heakskiidu saamiseks.

«Kui uus referendum peaks aset leidma, siis peab see tulema rahva tahtest, mitte olema juhitud parteipoliitiliste eelistuste kalkulatsioonidest,» ütlesid rohelised oma manifestis. «Taolisel referendumil teevad Šotimaa Rohelised kampaaniat iseseisvuse toetuseks."

Šotimaal 2014. aasta septembris läbi viidud iseseisvusreferendumil toetas 55 protsenti hääletanuist Suurbritannia koosseisu jäämist. Ent SNP sõnul on poliitiline maastik sestsaadik kardinaalselt muutunud, mis ühtlasi nõuab uue rahvahääletuse korraldamist järgmise kahe aasta jooksul.

Sturgeon ütles, et kui Mayd paneb muretsema referendumi ajastus, siis on ta nõus läbirääkimisi pidama kuupäeva üle - mõistlikkuse piires.

SNP delegaadid võtsid Sturgeoni kõne vastu suurte ovatsioonidega püsti seistes.

Mullusel Brexiti-hääletusel toetas Šotimaal 62 protsenti hääletanuist Suurbritannia jäämist Euroopa Liidu koosseisu, samas üle kogu riigi oli Brexiti ehk lahkulöömise poolt 52 protsenti.