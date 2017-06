May loodab sõjaka pastori jüngritele

Üleeile õhtul selgus, et koalitsioonivalitsust Ühendkuningriigis ei tule ning May jätkab vähemusvalitsuse eesotsas. Küll aga püüab May veenda DUPi toetama valitsust parlamendi alamkojas, kus kahel erakonnal on kahe peale kokku 328 kohta ehk napp enamus.

Suur küsimus on, mida DUP valitsuse toetamise eest soovib ning millist hinda on May valmis maksma. Kuna tegu on Põhja-Iiri parteiga, võib arvata, et DUPi nõudmised keskenduvad piirkonnaga seotud küsimustele, kuid Brexiti tõttu pole tegu pelgalt regionaalpoliitikaga.

Financial Times kirjutas, et DUPi sooviks on n-ö pehme Brexit ehk minimeerida Ühendkuningriigi EList lahkumise negatiivset mõju piirkonnale, mis sõltub suuresti ühenduse abirahast. Lisaks soovib DUP väljaande teatel keskvalitsuselt rohkem investeeringuid.

Tooride ja DUPi võimalik kokkulepe on teinud murelikuks Iiri Vabariigi valitsuse, kelle väitel võib nii sattuda ohtu 1998. aasta suure reede kokkuleppe. Dublini sõnul peaks London kokkuleppe järgi olema erapooletu, kuid võimuliit DUPiga välistaks selle.

Leping peatas 1960. aastate lõpus alguse saanud konflikti Iiri Vabariigiga liitumist soovinud äärmusrühmituste, nende vastu seisnud unionistlike äärmusrühmituste ja Briti korrakaitsejõudude vahel. Pommiplahvatustes, tulistamistes ja kohati isegi linnalahingutes sai surma üle 3500 inimese, neist enamik tsiviilisikud.

1971. aastal loodud erakonnale on andnud näo selle asutaja Ian Paisley. Igal aastal demonstratiivselt läbi katoliiklaste elamupiirkondade oranžides särpides marssiva Oranje ordu liige juhtis erakonda 2008. aastani. Peale erakonna juhtimise oli Paisley enda asutatud Ulsteri Vaba Presbüteri Kiriku ning mitme paramilitaarse võitlussalga liider.

2014. aastal surnud Paisleyt nimetati kategooriliseks eitajaks, kuna ta seisis protestantide ühe eestkõnelejana rahukõneluste vastu vabariiklastega. Samas ei nõustunud kõik protestandid Paisley seisukohtadega, pidades neid tagurlikeks.

Aastatel 2007–2008 oli Paisley Põhja-Iirimaa peaminister. 1979.–2004. aastani töötas ta Euroopa Parlamendi liikmena, kuigi pidas ELi paavsti vandenõuks. Kui paavst Johannes Paulus II europarlamendis kõnet pidas, karjus Paisley talle: «Ma tunnistan su antikristuseks!»

Paisley vastasus abordile ja samasooliste seksuaalsuhetele, mida ta nimetas sodoomiaks, on praeguseni DUPi liikmete seas levinud. Suuresti DUPi tõttu on Põhja-Iirimaa ainus Ühendkuningriigi osa, kus samasoolised ei saa abielluda.

Tähelepanu on pälvinud ka erakonna ridadesse kuuluv Sammy Wilson, kes sai Põhja-Iirimaa keskkonnaministriks sellest hoolimata, et ei usu kliimamuutuste inimtekkelisust. Samuti on erakonna juhtivliikmete seas kreatsioniste, kelle sõnul tuleks kooliprogrammi lisada õpetus, mille kohaselt on maailma loonud ülem olend.

Erakonna praeguse liidri Arlene Fosteri tõus DUPi etteotsa 2015. aastal muutis küll mõnevõrra selle karmide meeste ja protestantlike jutlustajate kuvandit. Parteijuhina pole Foster kuigi suurt huvi Londoni n-ö suure poliitika vastu üles näidanud.

Poliitiline identiteet Põhja-Iirimaal on suuremal osal rahvast paigas juba mitme põlvkonna vältel. Ka Foster pole erand. Tema isa tapeti Iirimaa taasühendamise eest võidelnud terroriorganisatsiooni Iiri Vabariiklik Armee (IRA) rünnakus. Mõni aasta hiljem sattus Fosterit ja tema klassikaaslasi vedanud koolibuss IRA pandud pommile.