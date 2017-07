Iraagi väed hõivasid Mosuli lääneosas haigla

Iraagi valitsusväed on lõpetamas ühe kaheksa kuu väldanud operatsiooni riigi suuruselt teise linna Mosuli vabastamiseks ISISe kontrolli all.

«Siseministeeriumi väed vabastasid Ibn Sina haigla ja teised meditsiiniasutused, teiste seas verekeskuse ja kliiniku,» ütles kindralleitnant Abdulamir Yarallah.

Iraagi föderaalpolitsei ülem kindralleitnant Raed Shakir Jawdat kinnitas, et Al-Shifaa piirkond, kus haigla asub, on täies ulatuses valitsusjõudude kontrolli all.