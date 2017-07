Saudi Araabia süüdistab Katari Twitteri abil riigivastasuse õhutamises

«Me leidsime üle 23 000 konto, mille taga on Katar ja millest mõned on seotud kontodega, mis kutsuvad Saudi Araabias revolutsiooni tegema,» ütles infominister Awwad Saleh al-Awwad Pariisis AFP-le.

Teisete hulgas on konto @mujtahidd, mis väidab, et tal on juurdepääs Saudi kuningakojale ja üle 1,8 miljoni jälgija.

Konto, mida toetab Katar, väidab, et Saudi Araabia, Egiptus, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid kavatsesid kukutada Katari emiiri šeik Tamim bin Hamad Al-Thani, kuid loobusid USA survel plaanist. USA on nii saudide kui Katari liitlane.

Al-Awwadi väitel on konto taga Londonis elav saudi dissident Saad al-Faqih, kes on mestis Katariga.

Mitmed @mujtahiddi väited on küll osutunud valeks, aga 2015. aastal edastas see konto teate Saudi kuninga Abdullah' surmast mitu tundi enne ametlikku teadet.