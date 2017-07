USA kindrali sõnul teatab Iraak lähipäevil võidust Mosulis

"Teadet on lähipäevil oodata," ütles Bagdadis baseeruv USA brigaadikindral Robert Sofge.

"Ma ei taha spekuleerida, kas see tuleb täna või homme, kuid ma arvan, et see tuleb lähipäevil," lisas ta.

Sofge sõnul võitlevad veel linna jäänud islamistid tõenäoliselt surmani, kuid nende kätte on käänud vaid kaks kvartalit vanalinnas.

"Linna jäänud džihadistid on meeleheitel. Nad üritavad veel niipalju kahju teha, kui vähegi võimalik," ütles Sofge.

Iraagi armee teatas laupäeval islamistide üksuse tapmisest, kes üritasid Mosuli lääneosast üle Tigrise jõe põgeneda.

"Islamiäärmuslased üritasid kaugemal jõge ületada, kuid meil olid ka seal väed, kes avasid tule. Islamistid üritasid seejärel taganeda, kuid said kõik surma," ütles kindralleitnant Abdulghani al-Assadi.

Kindral ei täpsustanud tapetute arvu.

ÜRO migratsiooniagentuur katkestas reedel julgeolekukaalutlustel töö kahes põgenikelaagris Iraagis Mosuli lähedal, kus on peavarju leidnud ligikaudu 80 000 inimest. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) teatas, et töö Qayara lennurajal ja Haj Ali laagris peatatakse ajutiselt tulistamise tõttu.

IOM-i pressiesindaja Joel Millman ütles, et kohalikud töötajad on saanud käsu koju jääda ja mitte siseneda laagritesse pärast Iraagi võimude kehtestatud liikumiskeeldu.

Millman lisas, et kuus tsisternautot veega ei pääse Haj Ali laagrisse, kus temperatuur on tõusnud viimastel päevadel 50 kraadini.