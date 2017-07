Brexiti pealäbirääkija seadis Suurbritanniale karmid tingimused

Barnier' sõnul peab Suurbritannia näitama «küllaldast progressi» kodanikuõiguste teemal, Euroopa Liidule makstava summa osas ning Iirimaa piiriküsimuses, enne kui kõnelused tulevase vabakaubandusleppe üle saavad edasi liikuda.

Briti välisminister Boris Johnson ütles teisipäeval, et Euroopa Liit võib raha, mida nad Suurbritannialt ühendusest lahkudes saada loodavad sama hästi kui korstnasse kirjutada.

«Minu arvates on summad, mida ma olen näinud, et nad kavatsevad meie riigilt küsida, röövellikud ja mulle tundub, et korstnasse kirjutamine on selle kohta täiesti sobilik väljend,» ütles Johnson parlamendis.

Barnier vastas Johnsoni märkusele sarkastiliselt, et «ma ei kuule küll mingit vilistamist, küll aga kella tiksumist» (metafoor, mida Johnson «korstnasse kirjutamise» all inglise keeles kasutas tugineb sõnale «vilistama»), viidates sellele, et 2019. aasta märtsi tähtaeg läheneb jõudsalt.

Suurbritannia alustas juunis läbirääkimisi EL-ist lahkumise tingimuste ja tulevase vabakaubandusleppe arutelu võimaliku ajakava üle.

Suurimaid lahkhelisid tõotavate teemade hulgas on umbes 100 miljardi euro suurune arve, mille tasumist Euroopa Liit Suurbritannialt ootab.

Euroopa Liidu sõnul tuleb brittidel täita eelarvelubadusi, milles on kokku lepitud 2020. aastani, ning jätkama vaesemate liikmesriikide arenguprogrammide rahastamist.

Summa võib aga jääda tublisti alla 100 miljardi, sest Suurbritannia tagasimaksed kärbivad sellest kümneid miljardeid.