Iraagi tõlk: ISISe tagasilöömine on olnud puhas õnneasi

- Mis ajast te siin tõlgina töötate?

2016. aasta oktoobrist .

- Mida te varem tegite?

Olin ehitusfirma insener naftatehase projektil Karbalas.

- Miks te nüüd siin tõlgina töötate?

Sest valitsusel polnud enam raha, millega tasuda projekti jätkamise eest, sestap ehitus peatati. Ma pidin endale uue töö leidma. See töö siin on üsna lihtne, sest ma räägin inglise keelt.

- Kus on teie kodukoht ?

Bagdadis .

- Kus te siin elate?

Telgis , meid on seal palju, mistap pole kunagi igav. Me teeme nalja, istume telgi ees, joome teed, mõnikord mängime muusikat. Esialgu oli meid ühes telgis 20, nüüd kümme.

- Milline näeb välja teie tööpäev?

Varem töötasin 14 tundi päevas. Seepärast on siinne töö mulle väga kerge. See kestab maksimaalselt kaheksa tundi päevas, kindlasti mitte rohkem. Ja see on ainult rääkimine, ei midagi rasket, peale päikese.

- Kui te vaatate suhtlust instruktorite ja iraaklaste vahel, siis kuidas see välja näeb? Kui tihti juhtub kultuurilisi arusaamatusi?

Neid näeme väga sageli, sest kultuurilised erinevused on väga suured. Näiteks oleme meie harjunud millegi selgeks tegemiseks valju häält kasutama. Välismaalased peavad seda karjumiseks. Teine asi on see, et instruktoritele naljakad asjad pole naljakad iraaklastele.

- Kui palju erinevad teie silmis eri riikide instruktorid?

Mõned on lõbusamad, mõned on karmimad . Eestlaste ja lätlastega koos töötada on lõbus, brittide ja šotlastega samuti. Taanlased on karmimad .

Teised rahvad on valmis väljaõppe ajal naljatama, mõnikord võtavad naljad tunni üle. Taanlased keskenduvad rohkem väljaõppele, nalja saab ka, aga pauside ajal.

- Teie saate aru nii sellest, mida räägivad instruktorid, kui ka sellest, mida räägivad iraaklased. Kui tihti kuulete, et iraaklastele midagi ei meeldi?

Oi , neile ei meeldi see üldse! Mitte ükski väljaõppe osa. Sest see on nende jaoks töö ja nad vihkavad töötegemist. Aga neile meeldivad lasketiirupäevad ja enda valmistatud lõhkekehadega toimetulemise loengud, sest see on vaid istumine ja kuulamine ning pisut harjutamist.

Nad vihkavad manöövrite harjutamist, sest see tähendab väga palju jooksmist. Nad vihkavad seda eriti palava ilmaga, sest nad tahaksid siis pigem istuda. Suuremalt jaolt nad ongi harjunud istuma.

- Arvestades, et teie riik on sõjas, ei kõla väljaõppel olemine muid variante arvestades sugugi nii halvasti.

Suurem osa sellest diviisist on väljaõppel varem käinud, aga nad on õpitu unustanud, nad tegid selle läbi aastaid tagasi, kui sõjaväkke tulid. Nad on kõike kuulnud peale IED- (enda valmistatud lõhkekeha – toim) temaatika, mille osas on koalitsioonivägedel parem info.

Ülejäänu kohta nad ütlevad, et nad ei vaja seda, sest nad on seda õpet juba saanud ja tahaksid võitlema minna. Probleem on aga selles, et kui vaadata neid väljaõppel, teevad nad ohtralt vigu.