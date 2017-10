Kataloonia võib autonoomiast ilma jääda

«Me kavatseme peatada iseseisvuse väljakuulutamise. Võin teile öelda täieliku kindlusega, et seda ei juhtu. Asjade käiku vaadates on selge, et võtame kasutusele kõik meetmed, mis on meile seaduslikult lubatud,» sõnas Rajoy intervjuus väljaandele El País.

Küsimusele, kas peaminister kavatseb kasutada põhiseaduse artiklit 155, mis lubaks Kataloonia autonoomiast ilma jätta, vastas Rajoy: «Ma ei välista midagi, mis on seadusega lubatud.» Ta lisas, et ideaalse stsenaariumi järgi ei ole drastilised meetmed muidugi vajalikud.

Kataloonia president Carles Puigdemont on lubanud selle nädala alguses iseseisvuse välja kuulutada, tuginedes 1. oktoobril toimunud rahvahääletusele, kus eraldumist pooldas ligi 90 protsenti hääletanutest.

Hispaania valitsus on referendumi ebaseaduslikuks kuulutanud ning märkinud, et hääletamas käis vaid 43 protsenti hääleõiguslikest Kataloonia elanikest.

Eile koguneski Barcelona politsei andmetel kesklinna ligi 350 000 iseseisvuse vastast, kes avaldasid Hispaania lippe lehvitades toetust riigi keskvõimule. Mõned skandeerisid: «Ärge laske end eksitada, Kataloonia on Hispaania», ning kutsusid üles Kataloonia presidenti Carles Puigdemonti vangistama.

«Ma ei kannata loosungeid, mis ütlevad: «Me hääletame vabaduse nimel.» Väide, et me ei ole praegu vabad, solvab mind sügavalt,» sõnas eraldumismeelsete tugipunktis Gironas elav filmiprodutsent Rose Kowalski. «Vaadake Türgit, Myanmari või Kataloonia enda ajalugu Franco ajal – see on vabaduse piiramine.»

Meeleavalduse korraldas Kataloonia suurim iseseisvusvastane rühmitus Societat Civil Catalana (SCC), kelle sõnul esindab ühendus katalaanide vaikivat iseseisvumisvastast enamust.

«Siinne rahvuslus on etniline, mitte tsiviilne. See on keeleline, kultuuriline, hõimuline, sentimentaalne ja romantiline. See ei ole nagu Prantsuse revolutsioon, kus nõuti võrdsust ja vabadust kõigile. See on mõjukate revolutsioon, Kataloonia jõukaimate klasside, mitte rõhutute oma,» sõnas SCC president Álex Ramos väljaandele Observer.

Samuti toimusid laupäeval üle kogu Hispaania meeleavaldused, kus valgesse riietatud ja lippudeta inimesed kandsid nii katalaani kui hispaania keeles ühist loosungit «Hablemos/Parlem» («räägime»).

Ka Barcelona linnapea Ada Colau, kes oli üks tuhandetest valgel marsil osalenutest, kutsus üles dialoogile: «Me ei tohi anda järele lõhestumisele, sõjakale keelele ja võistluslikule mõtlemisele, mis taotleb ainult vastase alistamist.»

Paljud kohalikud elanikud on väljendanud muret referendumi järel tekkinud sallimatuse pärast iseseisvuse vastaste suhtes, kes tunnevad ühiskondlikku survet oma arvamus enda teada jätta.

«Keegi ei räägi sellest eraldumismeelsete loodud piiramisrõngast, mis on pannud kõiki teisi oma sõnu hoolikalt valima, või sellest, et me loobume Facebookis postitamisest lihtsalt selle pärast, et keegi meid pärast fašistideks ei sõimaks,» sõnas üks anonüümsust palunud Barcelona elanik.

Esimest korda referendumi korraldamisest alates pöördus katalaanide poole ka peaminister Rajoy, kutsudes neid üles toetama ühtset Hispaaniat ning kaugenema radikaalidest ja iseseisvusliikumist juhtinud parteist Candidatura dʼUnitat Popular.

Hispaania valitsusjuhi sõnul kannab iseseisvusreferendum Euroopat tabanud populistliku laine vaimsust.

«Kahtlemata on see rahvuslik populism järjekordne populismi avaldumisvorm, mis rikub Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja läheb vastuollu seaduse võimuga,» vahendab CNN Rajoy sõnu. «Seetõttu on eurooplased meie poolele hoidnud ning kõik valitsused on avaldanud toetust Hispaania põhiseadusele ja seadustest kinni pidamisele.»

Võimalikust iseseisvusest tingitud ebakindluse tõttu on mitu suurettevõtet juba Katalooniast lahkunud. Reedel teatas Hispaania suuruselt kolmas pank CaixaBank, et kolib praeguse poliitilise ja ühiskondliku olukorra tõttu oma peakontori Barcelonast Valenciasse. Varem astus samasuguse sammu Sabadell, mis asub ümber Alicantesse.