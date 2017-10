Euroopa liidrid hoiatasid Kataloonia iseseisvuslasi

«Palun teid austada oma kavatsustes põhiseaduslikku korda ja mitte kuulutama välja otsust, mis teeks seesuguse dialoogi võimatuks,» ütles Tusk Brüsselis mõni tund enne seda, kui Puigdemont peaks esinema Kataloonia parlamendis olulise kõnega.

I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity.