IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK Ukraina on mobilisatsiooniga silmnähtavalt hiljaks jäänud

Selliselt uusi alasid ümber piirates ja rindejoont õgvendades avaksid vene okupandid endale tee uute linnade poole, nagu Pokrovsk, Kostjantõnivka ning hiljem ka Kramatorsk ja Solvjansk - juhul, kui venelastel õnnestuks ka Lõmani poole edenededa.

Esialgne hinnang, miks selline äpardus antud lõigul ikkagi kestab, võiks seisneda venelaste poolt nõrga koha otsingute õnnestumises. Nad on püüdnud tükk aega kogu rinde ulatuses survet avaldada ja kui on kusagil leidnud pisut vähem tugeva koha, siis on sinna operatiivselt suunanud ka reservüksusi teistelt rindelõikudelt. Nüüd on näha, et kohe pärast edenemise algust on sellesse piirkonda suunatud ümber hulk uusi üksusi mujalt.

Ukraina poolelt vaadatuna on see mõnevõrra kummaline, kuidas venelastel on õnnestunud neid reserve niivõrd operatiivselt liigutada ja miks ukrainlastel endil see samavõrd kiiresti ei edene. Fakt on see, et ukrainlaste manööverdamise kiirus rindel jääb hetkel venelaste omale alla.

Ukraina sõdur rindel Donetski oblastis. Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/Reuters/Scanpix

Seda on püütud selgitada ka juhtimisprobleemidega - esiteks kaitseväe juhataja vahetamisest tulenevate ning paljude brigaaditasandi ülemate vahetamisega. Uute inimestega kaasneb alati mõningane segaduse ja kokkutöötamise periood ning seda poleks Ukraina armee endale hetkel lubada saanud.