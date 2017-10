Trumpi kampaaniamütsi Halloweeni eriväljaanne jõudis poelettidele

Oranži mütsi esist ehib kõrvitsalatern ja selle tagaosale on kirjutatud presidendi kampaania lööklause.

Piiratud väljalaskega MAGA-mütsi saab osta vaid 23. oktoobrini ja see maksab 25 dollarit (23 eurot). Traditsioonilist punast mütsi müüdi Trumpi kampaania ajal juba umbkaudu 500 000 ühikut ja see toodi poelettidele tagasi aprillis.

It's Trick-or-Treat time and this MAGA hat is definitely a treat! Order by Oct. 23rd to get it before Halloween: https://t.co/YQYZ0puyyw pic.twitter.com/644CZmtmtv