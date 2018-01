USA nõuab Iraani protestidega seoses ÜRO Julgeolekunõukogu istungit

«ÜRO peab lähipäevil olukorrale hinnangu andma, me kutsume kokku erakorralise istungi. Iraani rahvas tahab vabadust,» ütles Haley.

Teherani revolutsioonikohtu juht hoiatas teisipäeval, et jätkuvate meeleavalduste käigus vahistatud protestijaid võib oodata kohtus surmanuhtlus.

«Üks süüdistus, mis neile võidakse esitada, on Moharebeh ehk sõda Jumala vastu,» ütles kohtu esimees Mousa Ghazanfarabadi uudisteagentuuri Tasnim teatel.

Moharebeh on Iraanis karistatav surmaga.

Ghazanfarabadi lisas, et osa protestijaid astub peatselt kohtu ette süüdistatuna riikliku julgeoleku ohustamises ja avaliku vara kahjustamises. Kohtu eesistuja lisas, et loata meeleavaldustel osalemine on Iraanis ebaseaduslik.

Iraani reformimeelsed poliitikud mõistsid teisipäeval hukka viimastel päevadel riiki haaranud vägivalla ning süüdistasid Ühendriike rahutuste õhutamises, kutsudes valitsust tegelema rahva majandusprobleemidega.

«Pole kahtlust, et Iraani rahvas on igapäevaelus silmitsi raskustega, kuid viimaste päevade sündmused näitavad, et demonstratsioone kasutavad probleemide tekitamiseks ära oportunistid ja tülitekitajad,» märkis ekspresident Mohammad Khatami Usuvõitlejate Liit avalduses.

«Iraani vaenlased eesotsas USA ja selle käsilastega... julgustavad tülitekitajaid ja vägivalda,» lisati teadaandes.

USA president Donald Trump tunnustas teisipäeval Iraani protestijaid Teherani «jõhkra ja korrumpeerunud režiimi» vastu väljaastumise eest.

Eelmisel nädalal puhkenud protestides ja rahutustes on saanud surma 21 inimest, vahistatud on sadu.

«Iraani rahvas on viimaks astunud jõhkra ja korrumpeerunud režiimi vastu,» kirjutas Trump Twitteris. «Kogu raha, mille president Obama neile nii rumalalt andis, läks terrorismi toetuseks ja nende taskutesse. Iraani rahval on vähe süüa, kõrge inflatsioon ja ei mingeid inimõigusi.»