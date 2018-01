Uus sotsiaalmeediahullus – ISISe selfie'd

Ühel fotol on näha meest New Yorgi 79. tänava ja viienda avenüü nurgal, taustaks Metropolitani kunstimuuseum. Tema sallil on aga äärmusrühmituse Islamiriik logo. Foto allkiri ütleb: «Me oleme sinu tagaaias».

NYPD Hunting Down Masked Man Posing in ‘ISIS Selfie’ https://t.co/SOuhQjDH4y pic.twitter.com/NK2IX2YhRH — General Deplorable (@HouseCracka) January 4, 2018

Teisel pildil näitab mees ISISe logo One World Trade Centeri taustal.

NYPD HUNTS Masked ISIS Supporter Who Took Chilling Selfie at One World Trade Center https://t.co/AVCC5vU8an pic.twitter.com/mZsc8uZQMp — Crookophobic (@crookophobe) January 4, 2018

Luurerühma SITE sõnul levitavad internetis selliseid pilte ISISe toetajatest kasutajad.

CBS Newsi sõnul ei ole tegu esimese korraga, mil taolised pildid äärmusrühmituse sotsiaalmeediasse on ilmunud. Varem on ISISe toetajad postitanud sarnaseid pilte ka Berliinist, Pariisist ja Istanbulist.

Ilmselt on tegu niinimetatud ISISe-fännide tööga, kes ei kuulu tegelikult ise terrorirühmitusse.

CBS Newsi ankru sõnul on sotsiaalmeedia provokatsiooni eesmärk tähelepanu otsimine ning mõned kujutised on ekspertide sõnul ka võltsitud.

New Yorgi politseijaoskond on sotsiaalmeediakampaaniast teadlik ja kinnitab, et uurib asja.