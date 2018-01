ERR: Trumpil täitub aasta USA presidendina, alanud aasta võib olla pöördeline

Viimasel ajal on USA meedias taas kord tähelepanu saanud Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping ehk NAFTA. Reutersi andmetel on Kanada valitsus aina rohkem veendunud, et Trump kavatseb peagi NAFTA-ga lõpparve teha, sest leping on kahjustanud Ameerika lihttöölisi, kuna suurettevõtete tootmine on kolinud Mehhikosse, kus on odavam tööjõud.