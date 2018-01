Uus ELi eesistuja sai sissejuhatuseks nüpeldada

Möödunud nädalal põletasid inimesed vastse eesistujamaa pealinnas Sofias ELi lippe. Eile Strasbourgis europarlamendi täiskogu ees meenutati Bulgaaria peaministrile Bojko Borisovile tema kodumaa korruptsioonitaset ning asjaolu, et tema konservatiivne partei GERB on koalitsioonis paremäärmuslastega.

Suurte poliitiliste gruppide nimel sissejuhatuseks kõnelenud saadikuist võttis korruptsiooni kõige teravamalt ette roheliste esindaja Ska Keller. «11 aastat on [Bulgaaria ELiga liitumisest] mööda läinud, aga ikkagi on Bulgaaria kõige suurema korruptsiooniprobleemiga riik Euroopas,» hurjutas ta.

Saksa roheline ütles otse, et paljudest meetmetest, mida Bulgaaria on korruptsioonitõrjeks leiutanud, pole kasu olnud. Näiteks seadusest, mis lubab kohtu alla anda ka korruptsioonist teataja.

«Vaja on tegusid. Tegusid teie poolt, härra peaminister. Käputäis oligarhe, kes teenisid suuri summasid, on muutunud mõjukamaks kui varem.» Eurosaadik Nikolai Barekov Bulgaaria peaministrile Bojko Borisovile

«Ma arvan, et eesistujana saate te olukorda ja oma mainet parandada, kui hakkate tõepoolest probleemiga tegelema,» soovitas Keller.

Transparency Internationali korruptsioonitaju indeksis seisab Bulgaaria ELi maadest halvimal ehk 75. kohal 176 riigi seas (Eesti näiteks on samas tabelis 22. kohal, Bulgaaria tasemele lähim ELi maa on Kreeka 69. kohaga, kohe pärast bulgaarlasi on tabelis Valgevene).

Eelnevalt oli korruptsiooni maininud ka Borisovi GERBi kodufraktsiooni – konservatiive ühendava Euroopa Rahvapartei (EPP) – sakslasest juht Manfred Weber. Tema tegi seda aga pigem positiivses võtmes, öeldes: «Vaadates Bulgaariat, võime õppida, et Euroopa väärtused ja võitlus korruptsiooniga aitavad edasi liikuda.»

Nii Weber kui ka kõige alguses rääkinud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kel samuti EPP taust, tunnustasid Bulgaariat nende tublilt kasvava ja stabiilse majanduse eest. «Bulgaaria kontrollib oma eelarvet ja välisvõlga paremini kui paljud eurotsooni riigid,» märkis Juncker.

Samas tegi Euroopa Komisjoni president siiski pisut kriitikat: «Teil on üht-teist ka teha, muuhulgas korruptsioonivastase võitluses.»

Kõige karmisõnalisemat pahameelt tuli Bulgaaria enda eurosaadikuilt. Näiteks Nikolai Barekov opositsioonilisest konservatiivsest erakonnast Bulgaaria Taaskäivitamine kurjustas Borisovi valitsemisajal vaid hullemaks läinud korruptsiooni pärast.

«Vaja on tegusid. Tegusid teie poolt, härra peaminister. Käputäis oligarhe, kes teenisid suuri summasid, on muutunud mõjukamaks kui kunagi varem,» lausus Barekov. «Millal ometi pannakse nad trellide taha?»

Sotsialist Peter Kurumbashev alustas oma juttu helgel noodil. «Minu põlvkonna jaoks oli liitumine Euroopa demokraatiate perega ainult unistus. Aga unistus sai teoks,» meenutas ta ning pöördus siis kriitikale, öeldes, et nüüd on Bulgaaria kogenud, et ei ELiga liitumine ega muu pole aidanud neil korruptsioonist vabaneda.

Samuti meenutas Kurumbashev, et paljud tööealised bulgaarlased lähevad mujale Euroopasse õnne otsima. «Loodame, et annate oma panuse, et me ei peaks ELis rääkima rahvata piirkondadest,» manitses ta.