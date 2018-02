Portaali The Nation teatel saabus politsei eile hilisõhtul hotelli ja leidis sealt 43 venemaalast seksiharjutusi ootamas.

Turistid ütlesid, et maksid 20 000 bahti (umbes 500 eurot) osalemise eest partneri rahuldamise harjutuses. Pärast kursuse läbimist pidid nad saama vastava tunnistuse.

YouTube`is avaldatud videoraportis on näha, et teiste seas on kinni peetud ka Nastja Rõbkana tuntud Valgevene päritolu naine.