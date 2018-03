Trump pikendas Venemaale Ukraina tõttu kehtestatud sanktsioone

USA kehtestas esimesed sanktsioonid Venemaale 2014. aasta märtsis president Barack Obama ametiajal. Washington on neid pikendanud iga 12 kuu järel.

"Selge sõnum agressorile, et piiravad meetmed on jõus kuni Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on taastatud," kirjutas Porošenko reede õhtul Facebookis.