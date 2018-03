Trumpi kinnimakstud pornostaar tahab raha tagastada ja suu puhtaks rääkida

New York Timesi koopia Trumpi advokaadi ja Cliffordi vahelisest lepingust sätestab, et raha tagastamise korral on vaikimsnõue kehtetu.

Kirjas on märgitud ka, et Trumpi advokaat ei tohi tõkestada eelmisel nädalal saate «60 minutit» tarbeks linti võetud intervjuu avaldamist.

«Nagu me oleme öelnud, on tegu tõe otsimisega, et proua Clifford saaks rääkida Ameerika inimestele, mis tegelikult juhtus, ja et inimesed saaks omad järeldused teha,» märkis Avenatti.