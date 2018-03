«Õhuturve on rahuaja operatsioon,» ütleb õhuväe staabiülem kolonel Riivo Valge. «See väljendub ka selles, et lennukite numbrid siin ei ole sellised, millega saaks kohe minna mingit otsustavat õhulahingut pidama. See on poliitiline signaal sõjaliste vahenditega: «See siin on NATO. NATO valvab oma õhuruumi.».»