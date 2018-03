Trumpi plaan Riiga meelelahutuskompleks rajada takerdus korruptsioonijuurdlusesse

Kõnelused Lätti meelelahutuskompleksi ehitamiseks algasid suurema kärata. 2010. aastal külastas Riiat Trumpi firma arendusosakonna asepresident David Orowitz, et arendusele võimalikku asukohta otsida. Toona arvati, et kõige tõenäolisem asukoht oleks Daugava jõe keskel asuv Zakusala saar.

2011. aasta juunis kohtusid Trump koos tütre Ivankaga New Yorgi Trump Toweris Vene kodaniku Igor Krutoiga, kes on muuhulgas tuttav ka 2016. aasta presidendikampaania ajal Trumpi kampaanialiikmetega kohtunud Vene esindajatega.

Krutoi on lähedane sõber ka Ukriana terasetöösturi Rinat Ahmetoviga, kes palkas 2005. aastal oma nõunikuks Paul Manaforti, tulevase Trumpi kampaaniajuhi. Krutoi on väitnud, et ei tundnud Manaforti. Nüüd on endisele nõunikule esitatud süüdistused finantskuritegudes ja enda välisagendina registreerimata jätmises.