Macron: me ei tohiks kunagi olla president Putiniga nõrgad

«Ma usun tõepoolest, et me ei tohiks kunagi olla president Putiniga nõrgad. Kui te olete nõrgad, kasutab ta seda ära,» ütles Macron inglise keeles antud usutluses. «Sellest pole midagi. See on mäng, ta tegi palju libauudiseid. Tal on väga tugev propaganda ja ta sekkub kõikjale..., et nõrgestada meie demokraatiaid, sest ta arvab, et see on tema riigile hea,» sõnas Prantsuse riigipea.