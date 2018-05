Kiievi ametnik: Ukraina mereväe delfiinid keeldusid Krimmis venelaste poolt pakutud toidust ja surid

Nüüd, neli aastat hiljem on Ukraina kaotanud lootuse loomade uuesti nägemiseks. Ka president Petro Porošenko esindaja on delfiinide surma kinnitanud.

«Ukraina vägede poolt Sevastopolis treenitud delfiinid suhtlesid oma koolitajatega eriliste vilede abil. Venelased said need viled ja ülejäänud erivarustuse omale. Loomad ei keeldunud vaid venelastest koolitajatega koostööd tegemast, aga ütlesid ära ka toidust ja surid,» sõnas Babin.

«On väga kurb, et mitmed 2014. aastal Krimmis teeninud Ukraina sõdurid suhtusid ülejooksmise ja lipu austamisega seotud küsimustesse oluliselt halvemini, kui need delfiinid,» lausus Babin.

Venemaa esindaja Sevastopolis ütles Vene riigi poolt kontrollitavale RIA Novostile: «Ei saa rääkida patriotismist seoses lahingdelfiinidega, sest just Ukraina all olid eriväelastest delfiinid seotud vaid kommertstegevustega, mitte mereoperatsioonidega.» Ta vihjas, et praeguseks on delfiine alles väga vähe või mitte ühtegi, aga süüdistas selles loomade vanust ja nende müümist.