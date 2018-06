Põhja-Korea meedia: tippkohtumisel räägitakse kestvast rahust

KCNA andmetel on Kim lisaks öelnud, et tippkohtumisel kõneletakse ka teistest mõlemale riigile muret tekitavatest probleemidest.

Trump ütles laupäeval, et tema eelseisev kohtumine Põhja- Korea liidri Kim Jong-uniga on ühekordne võimalus rahu saavutamiseks Washingtoni ja Pyongyangi vahel.

«Ma tunnen, et Kim Jong-un tahab teha midagi suurt oma rahva jaoks ja tal on see võimalus,» lisas ta pressikonverentsil, märkides, et põhjakorealased on teinud ameeriklastega väga hästi tööd, valmistudes teisipäevaseks tippkohtumiseks Singapuris.