Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine 12. juunil Singapuris. Ajal, kui Trumpi välispoliitika sammud on pälvinud suurt tähelepanu, käib tema kodumaal vilgas ettevalmistus sügisesteks vahevalimisteks.

Vabariiklased said taas kinnituse, et nende parteis ei taga vähemalt praegu edu traditsioonilised konservatiivsed ideed, vaid – nagu president teeb – nende pakkumine mahlakas populismi kastmes.