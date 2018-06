Trumpi väimees kritiseeris Palestiina presidenti

Intervjuus araabiakeelsele ajalehele Al-Quds pöördus Kushner otse palestiinlaste poole ja kritiseeris Abbasi, kes on vältinud Trumpi meeskonda selle väidetava Iisraeli-meelsuse pärast, eriti seoses vaidlusaluse Jeruusalemma saatusega.

Usutlus ilmus pärast Kushneri ja Lähis-Ida erisaadiku Jason Greenblatti nädalapikkust ringreisi piirkonnas. Delegatsioon kohtus Iisraeli, Jordaania, Katari, Egiptuse ja Saudi Araabia juhtidega, et arutada halvenevat humanitaarolukorda Gaza sektoris ja administratsiooni ettepanekuid rahuleppe osas.

Palestiinlased keeldusid kohtumast Kushneriga ning nende liidrid on viimastel päevadel Trumpi läbirääkimismeeskonda teravalt kritiseerinud.

Palestiina kõrge läbirääkija Saeb Erekat süüdistas eile Kushnerit ja Greenblatti katseis kukutada Abbasi juhitav Läänekalda omavalitsus ja lammutada ÜRO Palestiina Pagulasamet (UNRWA). Täna jätkas Erekat oma kriitikat, öeldes Iisraeli telejaamale Kanal 10, et USA läbirääkijad ei ole neutraalsed ning prognoosis nende rahuplaani põrumist.

Ükskõik millise rahukava teel seisavad suured takistused, sealhulgas üha halvenev humanitaarolukord Gaza sektoris, palestiinlaste sisevastuolud ja äsjane piiriülene vägivald Gazas valitseva islamistliku Hamasi ja Iisraeli vahel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles täna oma valitsusele, et kohtus nädalavahetusel kaks korda Kushneri ja Greenblattiga, et arutada humanitaarolukorra leevendamist Gazas, tugevdamata seejuures Hamasi.

On ebaselge, kuidas Trumpi administratsioon kavatseb oma rahukava läbiviimisega jätkata, kui palestiinlased koostööd ei tee.

Kushner ütles, et plaan on peaaegu valmis, kuid pakkus seejuures vähe üksikasju, kui välja arvata majandusliku õitsengu lubadus. Ta ei maininud sõnagagi Palestiina riigi loomist Iisraeli kõrval, kuigi tunnistas, et Araabia partnerid toetavad seda eesmärki.

Palestiinlsed taotlevad endale Läänekallast, Ida-Jeruusalemma ja Gazat - alasid, mis Iisrael hõivas 1967. aasta Lähis-Ida sõjas. Iisrael taandus Gazast 2005. aastal ja kaks aastat hiljem võttis Hamas Abbasi jõududelt kontrolli enklaavi üle. Praegu valitseb Abbas üksnes väikseid autonoomseid alasid Läänekaldal.

Kushner avaldas kahtlust Abbasi võimes lepet sõlmida, väites, et Palestiina juhtkond kardab, et «me avalikustame rahuplaani ja palestiinlastele hakkab see meeldima», sest see pakub neile paremat elu.

«Rahvusvaheline kogukond on pettumas Palestiina juhtkonnas ega näe palju samme, mis oleks rahu saavutamise osas konstruktiivsed,» märkis Kushner. «On palju teravaid avaldusi ja hukkamõiste, kuid puuduvad ideed või jõupingutused, millel oleks väljavaateid edule.»

Palestiina liidrid on keeldunud kohtumast Trumpi meeskonnaga pärast seda, kui president tunnustas detsembris Jeruuslemma Iisraeli pealinnana.

«Kui president Abbas soovib naasta läbirääkimistelaua taha, oleme valmis kaasa lööma; kui ei, siis me teeme plaani teatavaks avalikult,» lisas Kushner.