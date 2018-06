Pildid: Tai koopasse lõksu jäänud poistel on aeg otsa saamas

12 ühe jalgpallimeeskonna poissi ja nende 25-aastane treener olid varemgi koobast avastamas käinud. See on kohalike seas tuntud ja populaarne turistide ka hulgas. Esimene kilomeeter koobast jätab oma kõrgete lagedega teatrilaadse mulje, kuid sügavamal muutuvad käigud kitsamaks ja kohalikud hoiatavad, et sinna pole turvaline minna, eriti vihmahooajal, mis tavaliselt algab juulis. Pole teada, miks poisid ja nende treener sinna uitasid.

Poisid, vanuses 11-16 aastat ja nende treener on nüüdseks nädala kadunud olnud. Päästetöötajad üritavad meeleheitlikult neid leida ja on viimastel päevadel džunglist leitud aukude kaudu mäe all asuvatesse koobastesse toitu langetanud lootuses, et see jõuab poisteni.