Olud Tai poiste evakueerimiseks on täiuslikud

«Metssigade» nime kandva jalgpallimeeskonna 12 noore liikme ja nende treeneri saatus on lummanud kogu Taimaa. Nad jäid Tham Luangi koopasse lõksu 23. juunil. Päästjad tunnistasid, et poiste evakueerimine on võidujooks ajaga, sest vihmahooaja tugevad sajud võivad olematuks muuta kõik päästetöötajate pingutused koopast vett välja pumbata.