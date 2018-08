Kõrget Hiina munka süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Longquani kloostri abti osas on koostatud 95-leheküljeline avaldus, milles kaks Pekingis asuva erakla munka kirjeldavad Shi tegevust nunnadelt seksuaalsete teenete nõudmisel.

Avalduses sisalduvad ohvrite tunnistused, mis lekkisid sel nädalal sotsiaalmeediasse. Enne tsensuuri jõudis see põhjustada riigi meedias ebatavaliselt suure pahameeletormi.

Hiina usuajsade amet teatas eile, et omistab tõstatatud süüdistustele suurt tähtsust ja alustab nende osas uurimist.

Shi ja klooster on süüdistusi eitanud. Erakla sõnul on teadete aluseks väljamõeldud juhtumid, et isand Shid selga pussitada. Klooster nimetas süüdistusi ebaseaduslikeks.