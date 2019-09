Raevukas harakas tappis Austraalias jalgratturi

Paari aasta eest filmis Austraalia jalgrattur Leigh Owens, kuidas harakas teda ründas, ning väitis, et just seesama lind on teda kiusanud juba kolm aastat. Victoria osariigi Wonthaggi elanik Owens rääkis toona, et sama lind oli laskunud mitmel puhul hooga tema suunas ning küünistanud tema kiivrit.

FOTO: Leigh Owens / Caters News Agency / Scanpix