Norra peatas relvaekspordi Türki

«Kuna olukord on keeruline ja muutub kiiresti, ei käsitle välisministeerium ettevaatusabinõuna ühtki uut nõudmist eksportida Türki kaitsematerjale või mitmeotstarbelisi materjale,» seisab Norra välisministri Ine Eriksen Søreide e-kirjas AFP-le. Ta lisas, et ministeerium vaatab üle ka kõik juba väljastatud relvaekspordiload.

Soome, mis ei kuulu NATOsse, teatas, et esialgu ei väljastata uusi ekspordilube relvade tarbeks, mis on mõeldud Türgile või teistele pealetungiga seotud riikidele. ​Kaitseminister Antti Kaikkoneni sõnul on otsuse taga Türgi pealetung Põhja-Süürias ning asjaolu, et Soome ei ekspordi relvastust sõjas või inimõigusi rikkuvatesse riikidesse. See seisukoht on ka valitsusprogrammis.