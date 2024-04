Meedias ilmunud teadetele ja kohtudokumentidele tuginedes järeldas Verstka, et rindelt naasnud Vene sõdurid on pannud täiemahulise sissetungi algusest alates toime 84 vägivaldset kuritegu.

Neist 55, mida uuritakse mõrvadena, on lõppenud 76 inimese surmaga. 18 neist, mille tagajärjel on hukkunud 18 inimest, on uurimise all raskete kehavigastuste tekitamisena.