Euroopa Liidu liidrid kiitsid Brexiti-leppe heaks

Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja büroo kirjutas Twitteris, et liidrid andsid oma heakskiidu avaldusele Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust.

Liidrid kutsusid ELi institutsioone üles astuma samme tagamaks, et lepe saaks jõustuda 1. novembril, kuid rõhutasid, et soovivad tulevikus Ühendkuningriigiga võimalikult tihedat partnerlust.

Briti peaminister Boris Johnson on lubanud riigi 31. oktoobril EList välja viia. Tema sõnul tähendab lepe, et täiendavat ajapikendust ei ole vaja.

Johnson vajab siiski nõusolekut parlamendilt, mis varasema leppe kolm korda tagasi lükkas. Tema poliitilised rivaalid ja mõned võtmetähtsusega liitlased on öelnud, et ei kavatse viimast lepet toetada, seades selle tuleviku kahtluse alla.

Uus Brexiti lahkumisleppe kava on «õiglane ja mõistlik», väidavad nii Briti peaminister Boris Johnson kui Euroopa Liit.

Põhja-Iirimaa

Uue leppe alusel jääb Põhja-Iirimaa Suurbritannia tolliterritooriumiks, kuid praktikas hakkab provintsi ja peasaare vahel kehtima omamoodi tollipiir.

Uue kokkuleppe järgi käivad ELi mittekuuluvatest riikidest Põhja-Iirimaale saabuvad kaubad Briti tollisüsteemi alla, kuid Iirimaa kaudu ELi liikuvate kaupade suhtes kehtib ELi süsteem.

Põhja-Iirimaal jäävad kehtima mitmed ELi standardid, et toit, loomad ja lubatud tööstuskaubad saaksid hõlpsamini Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel liikuda.

Tollikontrolli eest vastutavad Briti võimud, kuid ELil on õigus saata kohale ka oma ametnikud, et tagada kinnipidamine ELi reeglitest.

Nõusolek

Uuele hübriidsüsteemile peab Põhja-Iirimaa «demokraatliku nõusoleku» andma, nõustusid EL ja Suurbritannia.

Põhja-Iiri seadusandjad peaksid iga nelja aasta järel lihthäälteenamusega tollisüsteemi heaks kiitma. Kui süsteemile on laialdane kogukondadevaheline toetus, siis hääletatakse iga kaheksa aasta tagant.

Kui tollisüsteemi hääletusel heaks ei kiideta, siis see tühistatakse kaks aastat hiljem, et pooltel oleks aega leppida kokku uues lahenduses.

Hääletusnõue jõustub neli aastat pärast üleminekuperioodi lõppu.

Üleminekuperiood

Üleminekuperiood kestab 2020. aasta lõpuni, seda võib pikendada veel aasta või kahe võrra, kui kumbki osapool sellega nõus on. See Theresa May juhitud Briti valitsuse ja ELi vahel saavutatud kokkuleppe punkt jäi muutmata.

Käibemaks

Käibemaksu küsimus lahendati kõneluste viimastel tundidel. Põhja-Iirimaal jäävad kehtima ELi käibemaksureeglid, kuid nende rakendamise ja maksu kogumise eest hakkavad vastutama Briti tolliametnikud.