Hitleri sünnimajja rajatakse neonatside peletamiseks politseijaoskond

Adolf Hitleri sünnikodu Braunau am Inni linnas Austrias. Maja ees seisab mälestuskivi kirjaga: «Rahu, vabaduse ja demokraatia nimel. Mitte kunagi enam fašismi. Mälestades miljoneid hukkunuid.»

Austria valitsus on juba aastaid murdnud pead selle üle, mida hakata peale Adolf Hitleri sünnikoduga Braunau am Inni linnas Saksamaa piiri lähistel ning kaalumisel oli muu hulgas ka hoone lammutamine. Nüüd aga otsustati majja teha kohaliku politsei peakontor, et tõrjuda neonatsidest turiste.